Anticipo di Liga infuocato quello tra il Valencia e l’Atletico Madrid, in programma venerdì 14 febbraio. I colchoneros vogliono dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria per 1-0 contro il Granada, firmata Angel Correa. La squadra di Simeone è al quarto posto in classifica, ma tale posizione non è assolutamente al sicuro. Infatti, a pari punti c’è il Siviglia, poi seguono Real Sociedad a -2 assieme al Valencia. L’incontro del Mestalla sarà dunque uno scontro diretto per il quarto posto, utile per accedere alla prossima Champions League.

La stagione fin qui disputata dal Valencia, non è stata affatto negativa. I Murcielagos affronteranno l’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League e Gasperini studierà sicuramente i suoi prossimi avversari. Capaci pure di battere il Barcellona di Setien per 2-0. Il Valencia non sta però attraversando un momento tanto positivo, essendo stato eliminato dalla Coppa del Re per mano del Granada. Inoltre, la squadra viene da un’ultima giornata di Liga disastrosa, avendo perso per 3-0 sul campo del Getafe. Match cruciale per il quarto posto al Mestalla. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 14 febbraio.

Valencia-Atlético Madrid streaming e diretta tv, dove vedere Liga venerdì 14 febbraio

Il match di Liga, Valencia-Atletico Madrid, in programma venerdì 14 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti della Liga in questa stagione ed è disponibile pure l’app DAZN, la quale permette di visionare il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV in qualsiasi momento. Buona visione!