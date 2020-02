Van Dijk erede di Chiellini? L’olandese è perfetto per Sarri

La mancanza di Giorgio Chiellini ha veramente pesato tanto in casa Juventus. In questi mesi, l’unico reparto veramente altalenante per Sarri è stato proprio quello difensivo, alle prese con l’ambientamento del giovane De Ligt. Preso di mira da giornali e tifoserie avversarie. Il ragazzo sta crescendo ma non da la stessa sicurezza che potrebbe dare un centrale difensivo come Chiellini. Ruvido, esperto e tatticamente preparato, Giorgio è mancato davvero tanto ai bianconeri, ma ora il suo rientro è oramai agli sgoccioli.

La Juventus però deve guardare al futuro e la società piemontese ha già le idee chiare. Parlando dal punto di vista tecnico, Sarri predilige difensori che sappiano giocare molto bene il pallone e su ciò, un difensore come Chiellini è carente. Il calciatore perfetto in questo ruolo al momento è solamente uno solo: Virgil Van Dijk.

Abile con i piedi e tatticamente perfetto, Van Dijk ha stregato Sarri

Chiellini e Van Dijk possono essere paragonabili in tante cose. Entrambi possiedono un grandissimo senso tattico, sono rapidi, sanno leggere il gioco in anticipo, sono bravi nel gioco aereo e sono forti fisicamente oltre che a una spiccata personalità. Entrambi riescono a migliorare un reparto, rendendolo impenetrabile come non mai. Dando sicurezza a tutta la squadra. Ciò però che fa di Van Dijk un calciatore migliore rispetto a Chiellini, è il lato tecnico individuale nell’uso dei piedi. Il tallone d’Achille dell’italiano è sempre stato questo, ma con Van Dijk siamo totalmente in un’altro pianeta. L’olandese riesce a impostare e a verticalizzare dalla distanza come nessuno al mondo. La sua sicurezza nei passaggi è impressionante e i video riguardo le sue qualità tecniche con i piedi, spopolano sul web. I suoi cambi di gioco sono impressionanti e molto spesso,

Virgil si trasforma in un vero e proprio uomo assist. Come lo scorso anno nell’ottavo di finale di Champions contro il Bayern, dove con un lancio da registra riuscì a innescare Manè. Il quale poi siglò il gol dell’1-1. Un giocatore completo in tutto e che per Sarri rappresenterebbe la perfezione difensiva che tanto cerca. Forse è per questo che i bianconeri sono disposti a versare nella casse del Liverpool, 150 milioni di euro?