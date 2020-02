Venezia-Frosinone streaming e diretta Dazn, dove vedere Serie B sabato 08/02

Venezia-Frosinone streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B sabato 08/02. Sabato 08 febbraio 2020 al Penzo di Venezia si affrontano i veneti e i campani nell’incontro valido per la 4° giornata di ritorno del campionato di Serie BKT. All’andata al Benito Stirpe finì 1-1. Ora si giocherà al Penzo, con entrambe le squadre alla ricerca di una vittoria che possa dare una svolta positiva alla stagione. Come finirà? Arbitra l’incontro il sign. Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini, Ceccherini, Cremonesi, Modolo, Lakicevic, Fiordilino, Lollo, Maleh Aramu, Monachello Capello. All.: Dionisi

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Sziminsky; Tabanelli, Salvi, Rohden, Maiello, Beghetto; Dionisi, Ciano. All.: Nesta

Venezia-Frosinone, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Federico Zanon; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Luca Tutone. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dal Penzo di Venezia con Giovanni Barsotti e i suoi ospiti.

La sfida del Penzo di Venezia sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Venezia-Frosinone su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Venezia-Frosinone in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.