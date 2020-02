Vidal, “Forza Juve” all’indirizzo dei tifosi del Napoli dopo l’espulsione

Il Napoli non è riuscito nell’impresa di battere il Barcellona al San Paolo. Nonostante l’incoraggiante avvio di partita e il gol del momentaneo vantaggio di Mertens, i partenopei si sono dovuti arrendere alla rete del pareggio realizzata dall’attaccante francese Antoine Griezmann. Un risultato che, ovviamente, complica i piani di Gattuso in vista della gara di ritorno in terra spagnola.

VIDAL PROVOCA I TIFOSI DEL NAPOLI: “FORZA JUVE”

Inoltre, ad animare particolarmente il match ci ha pensato il centrocampista blaugrana Arturo Vidal. Il cileno, visibilmente nervoso da inizio gara, è stato espulso a pochi minuti dal novantesimo a causa di un intervento scomposto su Mario Rui con conseguente reazione nei confronti del terzino del Napoli. Atteggiamento che non è piaciuto all’arbitro Brych che ha immediatamente estratto il cartellino rosso. Vidal ha abbandonato il terreno di gioco sommerso dai fischi e dagli insulti del San Paolo e poco prima di entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi si è rivolto ai tifosi di casa urlandogli in faccia: “Forza Juve”. Il video è diventato subito virale sui social con i tifosi bianconeri ad incensare il loro ex calciatore soprannominato “guerriero” e con quelli del Napoli ad inveire contro il loro avversario che però non ci sarà al ritorno.