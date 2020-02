Werder Brema-Borussia Dortmund. Alle ore 15.30 di sabato 22 febbraio al ‘Weserstadion’ di Brema i padroni di casa del Werder allenati da Florian Kohfeldt ospiteranno il Borussia Dortmund di Lucien Favre, il match è valido per la 23.a giornata di Bundesliga. Il Werder è in una situazione di classifica complicati, infatti occupa la 17.a posizione in classifica con appena 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte) ed è reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 a Lipsia. Il Borussia Dortmund dopo il trionfo nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Psg grazie al 2-1 del ‘Signal Iduna Park’ rituffa la testa in campionato dove occupa la 3.a posizione in classifica con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e nel turno precedente è arrivato il trionfo per 4-0 contro l’Eintracht Francoforte, gialloneri che prima della disputa di questo turno sono a -3 dal Lipsia, secondo e a -4 dal Bayern Monaco, primo.

Werder Brema-Borussia Dortmund, le probabili formazioni. QUI WERDER BREMA- Kohfeldt si affiderà al 3-4-3 con Pavlenka in porta; in difesa spazio per il trio difensivo composto da Toprak, Veljkovic e Moisander; a centrocampo giocheranno Gebre Selassie, Klaassen, Eggestein e Friedl; il tridente offensivo sarà composto da Bittencourt, Osako e Rashica. QUI BORUSSIA DORTMUND- Favre risponderà a specchio, dunque 3-4-3 con Burki in porta; i tre di difesa saranno Piszczek, Hummels e Zagadou; a centrocampo ci saranno Guerreiro, Can, Witsel e Hakimi; il tridente offensivo sarà composto da Hazard, Haaland e Sancho.

Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Toprak, Veljkovic, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Eggestein, Friedl; Bittencourt, Osako, Rashica. All. Kohfeldt.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi; Hazard, Haaland, Sancho. All. Favre.

Werder Brema-Borussia Dortmund, come seguire il match in tv e streaming

Werder Brema-Borussia Dortmund, info diretta tv e streaming. Il match del ‘Weserstadion’ di Brema, valido per la 23.a giornata di Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 15.30, sarà trasmesso su Sky Sport Football. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.