Werner-Inter, i nerazzurri ci provano ma c’è anche il Liverpool

È la stagione della consacrazione per Timo Werner. L’attaccante tedesco del Lipsia è finalmente esploso in maniera definitiva quest’anno, essendo finalmente protagonista anche in Champions League. La rete realizzata a Londra contro il Tottenham, ha fatto innalzare ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Il classe 1996 nato a Stoccarda, è il giocatore perfetto per l’Inter di Antonio Conte.

Dotato di grande velocità, visione di gioco eccelsa e senso del gol, Werner è più di un semplice attaccante. La sua grande abilità nell’abbassarsi e dettare l’ultimo passaggio per i due esterni d’attacco in profondità, fanno di lui un’attaccante completo. Capace di essere letale anche senza segnare. Secondo Tuttosport, l’Inter starebbe pensando a lui qualora dovesse partire Lautaro Martinez. I nerazzurri però, dovranno fare i conti con il Liverpool.

Klopp vuole Timo nel suo Liverpool dei sogni

Il Liverpool è da tempo sul tedesco. Le caratteristiche di Werner, si sposano alla perfezione con la filosofia di Klopp. L’attaccante infatti può essere schierato al centro data la sua ottima visione di gioco, ma anche esternamente per via della sua velocità. Un giocatore che sicuramente farebbe comodo ai Reds per la prossima stagione. Data la sua duttilità nelle varie posizioni in attacco. La clausola rescissoria di Werner, ammonta a 60 milioni di euro.