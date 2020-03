A.Silva-Rebic, meteore o “crack”?

Quando un affare di calciomercato si configura con lo scambio di due giocatori la domanda principale è : Chi ci guadagna? L’affare Rebic- A.Silva non fa di certo eccezione, ma per rispondere a questa domanda bisogna analizzare i numeri dei due attaccanti. Partiamo con quelli del centravanti lusitano 24 partite ed 8 goal in tutte le competizione, distribuiti però in maniera poco omogenea, tra la prima parte della stagione, periodo nel quale spesso riesce ad esprimersi al meglio, e l’ultimo mese nel quale tra Europa League e Coppa di Germania è riuscito a trovare goal decisivi. In fin dei conti è un bottino discreto per l’attuale centravanti dell’Eintracht, ma di certo non da predatore d’area di rigore. Infatti così come in rossonero A.Silva ha dimostrato di avere buone qualità, che però riesce ad esprimere solo in parte. Rebic al contrario ha vissuto una prima parte di stagione disastrosa dove, non ha praticamente mai visto il campo se non in occasione di brevi spezzoni di gara. La sua avventura col Milan sembrava quindi già finita a gennaio, mese nel quale contro ogni aspettativa arriva la svolta per il croato, già meteora in maglia viola, dimostra di essersi fatto le ossa in Germania e diventa una pedina imprescindibile per lo scacchiere di Pioli, siglando 6 goal nelle ultime 6 partite di campionato, alla quale si somma il goal importantissimo nella semifinale di andata di Coppa Italia. Quindi la risposta alla domanda sul chi ha fatto l’affare tra il Milan e l’Eintracht di Francoforte appare scontata alla luce dei fatti, i numeri e l’impatto sulla singola gara parlano a favore del nazionale croto. Il problema però potrebbe nascere al momento del riscatto, Rebic è infatti approdato in maglia rossonera in prestito biennale semplice, senza nessun diritto d’acquisto a titolo definitivo, ed i tedeschi non sembrano voler fare sconti vista anche la percentuale da corrispondere alla Fiorentina in caso di cessione ( si parla di un valore tra il 30% e il 50% ). Al Milan non resta dunque che goderselo finché ce l’avrà a disposizione e far leva in fase di trattativa sulla scadenza di contratto (2022) con la compagine di Francoforte del proprio “bomber”.