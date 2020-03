Andrea Pirlo allenerà la Juventus U23

In apertura di giornata il quotidiano La Stampa lancia con una notizia importantissima in chiave furuea: Andrea Pirlo torna alla Juventus per allenare l’Under 23 bianconera che milita in Serie C, la formazione giovanile che ricordiamo, è attualmente guidata da Fabio Pecca.

Come già ammesso dall’ex calciatore, infatti, avendo conseguito il patentino da allenatore Uefa B/A potrebbe già allenare squadre femminili, giovanili e maschili fino alla Serie C, e pertanto potrebbe guidare il vivaio bianconero nel corso della prossima stagione.

«La trattativa è stata avviata», scrive il quotidiano, «si lavora per un accordo definitivo. Con ottimismo. Così Pirlo potrebbe approdare alla Juve B»



Il percorso di dell’ex numero 21 di Juve, Inter e Milan, riprenderebbe la strada iniziale dei vari Josep Guardiola e Zinedine Zidane, partiti iniziando dalle serie minori allenando rispettivamente Barcellona B e Real Madrid Castilla arrivando fino al tetto del mondo.

Il talento bresciano potrebbe già essere inserito nello staff della prima squadra guidata da Maurizio Sarri, e lavorare a stretto contatto con stelle del calibro di Cristiano Ronaldo e con molti dei suoi ex compagni, che lo accoglierebbero ovviamente a braccia aperte.

E’ questione di ore affinché Pirlo, che nel suo palmares può vantare un Mondiale, due Champions League, sei Scudetti e due Coppe Italia, può iniziare la sua nuova vita da coach.