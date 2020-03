Ansia Mbappe: test coronavirus per il campione, stanotte o domani i risultati

Il coronavirus non sta risparmiando proprio nessuno e anche il mondo dello sport ne sta risentendo pesantemente. Il contagio non pare saperne di fermarsi, mentre il calcio in Italia si è invece bloccato a livello nazionale. In Francia, questa misura estrema non è ancora stata presa del tutto ma il COVID-19 si sta espandendo anche nel territorio transalpino, superando i 1.000 casi. Il panico diventa quindi inevitabile e ogni caso in cui vi sia un’influenza in atto, diventa sospetto e la verifica di ciò diventa dovuta per il bene del paziente e della comunità che lo circonda.

Ciò è quello che è successo al campione della Francia e del PSG, Kylian Mbappe. L’attaccante ha riscontrato febbre e colpi di tosse, facendo stare in ansia chi gli sta vicino e tutto il mondo del calcio. Il 21enne non si allena da due giorni con il PSG e Tuchel ha spiegato ai giornalisti accorsi in conferenza stampa, che l’attaccante sia affetto da angina.

L’Equipe” Kylian ha fatto esame per coronavirus”

Secondo il prestigioso giornale francese L’Equipe, l’attaccante classe 1998 del PSG avrebbe eseguito il test coronavirus. Entro questa notte o domani, i risultati del test verranno diramati anche se la sensazione è che il giovane risulterà negativo. In bocca al lupo da parte di tutta la redazione di SuperNews a Kylian Mbappe, talento cristallino del calcio mondiale.