Aouer,leader del Lione: tra obiettivi e futuro bianconero

ll feeling tra Lione e Juventus è abbastanza positivo. Le parole del presidente della compagine francese fanno ben sperare dalle parti di Torino. Il presidente Aulas, qualche settimana fa si è espresso così: “So che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli”.

Quasi una benedizione per il giovane centrocampista o una carica in vista del match più importante della stagione. Questa dichiarazione è stata fatta prima del match di Champions League proprio contro i bianconeri. Risultato? Vittoria minima davanti ai propri tifosi e prestazione superba da parte del gioiellino di casa Lione.

A poco piu di una settimana, Aouar ha parlato ai microfoni affermando di essere onorato per l’interessamento della Juventus ma allo stesso modo è piacevole l’idea di passare il turno proprio contro una squadra di un certo blasone, contro ogni pronostico. Il 21enne è il vero leader della compagine guidata da Rudi Garcia sia in campo che fuori. Il francese di origini algerine dimostra di avere le idee abbastanza chiare per quanto riguarda l’andamento della squadra in campionato, spiegando anche quali siano gli obiettivi da adesso fino alla fine della stagione.

Al momento, il Lione è quinto in campionato a sette punti dalla terza in classifica, e per quanto riguarda la Champions League è in una situazione di vantaggio sulla Juventus, in vista del ritorno. Aouar sa benissimo che marzo è il periodo più importante della stagione e con tutta serenità e positività afferma che dinanzi all’Olympique c’è un finale di stagione importante e la possibilità di fare qualcosa di eroico: eliminare una grande squadra come la Juventus e finire tra le prime tre del classe. Dunque, idee chiare e tanta consapevolezza. Aouar sembra aver conquistato proprio tutti.