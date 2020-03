La clamorosa sconfitta casalinga contro il fanalino di coda Livorno, è stata mal assorbita dal Chievo Verona. La società ha infatti sollevato dall’incarico Marcolini, sostituito da Aglietti per dare una scossa alla squadra. L’obiettivo dei veneti rimane sempre uno solo: il ritorno in Serie A. Questa stagione in Serie B, è stata al di sotto delle aspettative per il Chievo. Ottavi e a malapena in zona play-off, i giallo blu non possono più fallire. La società spera che il nuovo tecnico dia il via a una striscia di vittorie consecutive, dopo la sconfitta con il Livorno. Costata cara a Marcolini, il quale aveva però collezionato due vittorie di fila con Salernitana e Pordenone. Squadre di vertice in questo pazzo campionato di Serie B.

SEGUI ASCOLI-CHIEVO VERONA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il prossimo avversario per i veneti, è l’Ascoli. Squadra che lotta per la salvezza e in zona play-out, l’Ascoli viene da due sconfitte consecutive con Spezia e Pescara. Ci vuole un cambio di rotta per sperare di rimanere nella serie cadetta. L’impegno con il Chievo sarà cruciale per capire se i marchigiani saranno in grado di superare questo delicato momento di crisi. Calcio d’inizio ore 18:50, mercoledì 4 marzo.

Ascoli-Chievo Verona streaming e diretta tv, dove vedere Serie B mercoledì 4 marzo

Il match di Serie B, Ascoli-Chievo Verona, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 18:50, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti in esclusiva della Serie B 2019/20. DAZN mette a disposizione degli abbonati l’app dedicata per gustarsi il match in diretta streaming, comodamente con il proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!