Assegnazione Scudetto, Cairo sicuro: “Non andrebbe assegnato”

Non è ancora arrivata una decisione chiara da parte della Lega Calcio inerente all’assegnazione del campionato 2019/20. Andrea Agnelli e la Juventus lasciano intendere che il titolo di Campione d’Italia 2019/20 non dovrebbe essere assegnato e ai bianconeri si accoda pure il presidente del Torino, Urbano Cairo.

Il primo dirigente del Toro è intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora: “L’ho detto già, secondo me il campionato è finito. A Wuhan hanno cominciato le misure restrittive il 25 gennaio e le toglieranno credo l’8 aprile, sono due mesi e mezzo di stop. Per noi con due mesi e mezzo di stop, si ripartirebbe a fine maggio, spero che non serva più tempo. Per le squadre vorrebbe dire iniziare ad allenarsi a fine maggio e quindi iniziare le partite a fine giugno, giocare a luglio e agosto. Poi dare un mese di vacanza, un mese per allenarsi e ripartire per il prossimo campionato non prima di novembre. Non si può fare”.

Poi in merito allo Scudetto, Cairo è perentorio: “lo scudetto non andrebbe assegnato perché il campionato non è finito e di sono tre squadre in un fazzoletto. Non ho sentito neanche Andrea Agnelli dire che andrebbe assegnato”.

Sempre più vicina la non assegnazione di questo campionato di Serie A.