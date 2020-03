La situazione del Coronavirus ha cambiato in maniera totale le nostre abitudini: la vecchia routine quotidiana di tutti i giorni è stata messa in quarantena per evitare a tutti i costi nuovi episodi di contagio. Bergamo lotta con la sua gente per combattere questo nemico tanto infame quanto difficile. Un popolo che fa del sacrificio la sua più grande identità: il duro lavoro e la grinta nei momenti di difficoltà. I bergamaschi sono fatti così, un po’ come l’Atalanta: sudore, ambizione, grandezza, unione e gioia. Già, perché questa Dea ad ogni impresa regala sempre un sorriso a tutti noi. E allora per qualche minuto riviviamo quello che la stessa Atalanta ha costruito fino ad ora.

IL VIDEO MOTIVAZIONALE DELL’ATALANTA – Attraverso il suo canale YouTube, l’Atalanta ha pubblicato un video chiamato “Atalanta 2019-20 Serie A Best Emotion“, nella quale vengono rivissute tutte le emozioni della Dea in campionato (prima dell’esplosione del Coronavirus): una grande del calcio italiano affermata e bellissima da vedere. Ripensare a tutto ciò che i nerazzurri hanno fatto fino ad ora, consentirebbe alla città di Bergamo, anche solo per qualche minuto, sia sorriso che orgoglio: la Dea rappresenta calcisticamente i valori di questo grandissimo popolo, e proprio come gli uomini di Gasperini nel calcio, i bergamaschi ne usciranno vincenti da questa situazione.