L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è diventata una vera e propria realtà del nostro calcio: un gruppo collaudato e bello da vedere quando gioca. Nonostante sia stato inaspettato vedere la Dea ai quarti di finale alla sua prima stagione in Champions League. questo campionato di Serie A è stato affrontato dai nerazzurri in maniera lineare a quelle che erano le aspettative estive: quarto posto, miglior attacco e grandi possibilità di poter agganciare l’Inter terza. Statisticamente stiamo parlando di una vera e propria macchina da guerra (calcisticamente parlando), ma in termini di falli, l’Atalanta è considerata una delle squadre meno fallose del torneo.

LA QUARTA MENO FALLOSA, LA PRIMA PER MENO CARTELLINI GIALLI SUBITI – L’Atalanta, attraverso i dati di Calcionews24, è una squadra che può contare non solo su un reparto offensivo impeccabile, ma anche per quanto concerne la correttezza in termini di falli: per interventi fatti la Dea è dietro soltanto a Napoli, Sassuolo e Lazio; mentre sui cartellini gialli è quella che ne ha subiti di meno rispetto a tutti. Un dato assai importante e per raggiungere traguardi abbastanza ambiziosi è decisivo, anche perché ciò garantirebbe in termini tecnici di avere tra le mani sempre la formazione migliore con cui giocare (escludendo ovviamente gli infortuni).