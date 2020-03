“ATALANTA DAY”. La maratona atalantina proposta da Sky Sport sta avendo un grandissimo successo in termini di ascolti: tutto il popolo atalantino è incollato davanti al televisore per rivivere tutte le emozioni della Dea negli ultimi quattro anni. Dall’impresa fatta in quel di Valencia ai cinque goal rifilati all’Everton nel 2017; dalle sette reti a Torino alla “Manita” in casa con il Milan: tantissima carne al fuoco per un martedì completamente dedicato ai nerazzurri. Un buon modo per distrarsi (anche solo una giornata) da tutto quello che sta succedendo con l’emergenza Coronavirus. Tra i tanti appassionati che stanno vedendo “Atalanta Day” c’è anche il capitano Papu Gomez.

“ATALANTA DAY” VISSUTO DA PAPU GOMEZ

Attraverso il suo profilo Instagram, Gomez ha pubblicato un post sull’Atalanta Day, indossando la maglia nerazzurra del 1993. Ovviamente è una maratona molto importante per ridare un sorriso agli atalantini e alla città di Bergamo. Maratona nella quale lo stesso Gomez è stato protagonista sotto tutti i punti di vista: giocate di primo ordine, goal, qualità, dribbling e una storia orobica completamente riscritta attraverso le sue prodezze (come non dimenticare quella rete straordinaria realizzata contro l’Everton all’esordio in Europa League dopo 26 anni di attesa). Inoltre l’argentino ricorda ai suoi utenti di “Restare a casa”.