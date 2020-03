In questo momento particolare per l’emergenza Coronavirus, televisioni e social sportivi cercano di intrattenere il più possibile la gente: regalando (anche solo per qualche minuto un sorriso). Il calcio è quel gioco che ci unisce tutti quanti nella gioia e nella passione: indipendentemente da quale squadra noi sosteniamo e tifiamo. A Bergamo, l’Atalanta è un motivo di grande orgoglio per tutta la città: per molti è la reincarnazione dello stesso popolo bergamasco in formato calcistico (e di valori come quello del sacrificio e del sudore). Visto che in questa stagione la Dea ha regalato tantissime emozioni, Sky Sport ha deciso di dedicarle un’intera giornata: trasmettendo tutte le partite storiche dei nerazzurri (dall’impresa contro l’Everton alla cavalcata in Champions League, fino ad arrivare alle goleade contro Milan e Torino)

ATALANTA DAY: ECCO IL PROGRAMMA DI SKY SPORT

Sky Sport ha deciso di dedicare tutto il suo palinsesto giornaliero alle imprese che ha fatto l’Atalanta in questa stagione. Al dettaglio:

– 11:30 Valencia Atalanta

– 14:15 Atalanta Milan

– 16:30 Atalanta Everton

– 17:00 Everton Atalanta

– 18:00 Torino-Atalanta

– 18:30 Dea d’Europa Gollini si racconta.

– 19:00 Dea d’Europa Gasperini si racconta.

– 19:15 i Signori della Serie A: Papu Gomez.

– 19:45 Tutti i goal dell’Atalanta 2019/20

– 20:15 Mister Condó incontra Gasperini

– 21:15 Atalanta Milan (scelta da casa)

– 23:00 Tutti i goal dell’Atalanta nella stagione 2019/2020