Trasformare “l’incredibile” nella routine del calcio italiano: ormai vedere l’Atalanta segnare sette goal non fa notizia, anzi, sorprende di più quando i nerazzurri incappano in qualche stop, ma ieri allo stadio Via del Mare è andata diversamente. La Dea vince contro il Lecce per 7-2 e consolida il quarto posto in classifica nonostante abbia una partita in meno. Un match nella quale gli uomini di Gasperini passano in vantaggio con Duvan Zapata e un autogoal del giocatore pugliese Donati, vengono rimontati in maniera prima della fine del primo tempo per poi sfornare una ripresa tanto divertente quanto dirompente. Oltre alle due marcature citate prime, a segno vanno anche Malinovskyi, Muriel, Ilicic e per due volte ancora il numero 91 atalantino. Semplicemente una bella botta di positività dopo tutte le polemiche che ci sono state l’ultima settimana tra Coronavirus, rinvii delle partite e un calendario che definire confusionario vuol dire poco.

DOPPIO VANTAGGIO, CALO MENTALE E POI LA SVOLTA ATALANTINA: UNA GRANDEZZA SENZA LIMITI – Pronti via e subito l’Atalanta dà l’impressione di aver ipotecato il tutto: prima il difensore del Lecce Donati realizza un autogoal, poi Duvan Zapata sigla il momentaneo 2-0. Nel momento in cui i nerazzurri sembrano aver dato il colpo definitivo, i padroni di casa riescono a ribaltare la partita dove Saponara (autore di un grandissimo goal) e lo stesso Donati siglano un 2-2 clamoroso: a dimostrazione che, come sottolineato dallo stesso Gian Piero Gasperini, quando si è in vantaggio i giocatori fanno fatica a gestire la situazione dal punto di vista mentale (come se la sfida fosse già in pugno). Per fortuna del mister grugliaschese, l’Atalanta è una big e come tale riesce a tirare fuori il meglio di sé: Ilicic firma il 3-2 con una prodezza da campione, Zapata si porta a casa il pallone ipotecando la tripletta, ed infine i neo entrati Malinovskyi e Luis Muriel mettono il loro nome sul tabellino dei marcatori. Risultato finale: Atalanta batte Lecce 2-7. Da contare anche la grandissima gioia dei tifosi bergamaschi presenti allo stadio Via del Mare.

QUARTO POSTO CONSOLIDATO (CON UNA PARTITA IN MENO): ORA TESTA ALLA LAZIO – Con questa vittoria schiacciante sul Lecce, l’Atalanta consolida il quarto posto in classifica pur avendo una partita in meno da giocare (contro il Sassuolo in casa: rinviata per i problemi riguardante il Coronavirus). In attesa di quella che sarà l’assemblea di mercoledì nella quale i dirigenti di tutte e venti le squadre di Serie A parleranno del proseguimento del campionato per trovare la soluzione migliore, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini affronteranno al Gewiss Stadium la Lazio capolista: match che vale tantissimo da entrambe le parti e con due precedenti che non fanno altro che aumentare la fame di vittoria (oltre alla rivalità storica, da contare anche la finale di Coppa Italia e la partita d’andata conclusa tra le mille polemiche). Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolverà la situazione, ma intanto la Dea si gode questa ennesima vittoria condita da 7 goal grandiosi: semplicemente il modo migliore sia per conquistare il terzo successo consecutivo che per prepararsi al meglio per sabato sera.