Le parole di Andrea Agnelli nei confronti dell’Atalanta hanno fatto scalpore sui social: definire quasi ingiusto vedere i nerazzurri in Champions mettendo in primo piano il discorso economico rispetto a ciò che sentenzia il campo, è stata una dichiarazione che ha fatto molto discutere (anche da parte del pubblico juventino). Tra i tanti c’è anche l’ex calciatore sia della Dea che della Juventus Marino Magrin che, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha detto la sua opinione riguardante il numero uno bianconer: facendo dei paragoni con l’impresa che fece l’Hellas Verona nel lontano 1984/1985.

LE PAROLE DELL’EX GIOCATORE DELL’ATALANTA MARINO MAGRIN

MERITO DELL’ATALANTA SE I NERAZZURRI SONO IN CHAMPIONS LEAGUE – “Sinceramente credo nella classifica finale, e di conseguenza è giusto dire che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini merita di stare Champions League. Il mister ha applicato un metodo di gioco assolutamente impressionante: i risultati sono abbastanza evidenti. L’Atalanta è lì perché si è meritata tutto, non è fortuna. Spero che possa passare il turno contro il Valencia, anche se non sarà affatto facile”.

SULLE PAROLE DI AGNELLI – “Agnelli? Ha detto la sua e ora dico la mia opinione. Quando giocavo a calcio, nel 1985 il Verona vinse lo scudetto, e tutti si chiesero a lungo come aveva fatto. Ovviamente fu un risultato assolutamente meritato: va elogiato il gruppo di Bagnoli. Non so se l’Atalanta vincerà lo scudetto, certamente se arriva di nuovo tra le prime quattro non è una sorpresa”.