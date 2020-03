Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto a RTL per rilasciare qualche dichiarazione: tra la situazione Coronavirus in quel di Bergamo, la crescita della Dea negli ultimi dieci anni e solidarietà nei confronti di tutta la gente bergamasca.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELL’ATALANTA ANTONIO PERCASSI

TRAGEDIA CHE BERGAMO NON DIMENTICHERA’ MAI – “Stiamo vivendo una tragedia incredibile. Noi abbiamo avuto otto casi positivi che lavoravano per l’Atalanta ed è stata una cosa molto triste e dura da accettare. Le immagini dei camion dell’esercito incolonnati davanti il cimitero di Bergamo resteranno per sempre nel cuore di noi bergamaschi”.

LA CRESCITA DELL’ATALANTA DURANTE IL CICLO PERCASSI – “Tante emozioni da quando nel 2010 riprendemmo l’Atalanta. Dieci anni sempre in crescita, dalla promozione in Serie A ai nove campionati consecutivi disputati in Serie A, dalla Europa League all’essere ora tra le migliori otto squadre della UEFA Champions League. L’emozione più forte è stata la qualificazione ai quarti di finale di Champions e l’immagine della squadra che a fine partita a Valencia ha dedicato a Bergamo e ai bergamaschi una vittoria storica“

I BERGAMASCHI NON MOLLANO MAI – “Noi bergamaschi non molliamo mai. Bergamo non deve mollare, quella bergamasca è gente un po’ chiusa ma tanto generosa ed è abituata a lottare ogni giorno. Voglio abbracciare tutti quelli che stanno soffrendo e ringraziare tutti gli infermieri e gli operatori che stanno facendo un lavoro incredibile”.