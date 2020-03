L’Atalanta sta regalando tantissime soddisfazioni sia in Italia che soprattutto in UEFA Champions League: alla sua prima esperienza in Coppa dei Campioni, i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini stanno scrivendo la storia non solo del calcio italiano, ma anche di quello europeo. Tra la qualificazione agli ottavi conquistata all’ultima giornata e il 4-1 contro il Valencia nella quale la Dea ha surclassato una delle protagoniste della competizione, fa capire la grandezza dei bergamaschi sotto tutti i punti di vista: per non parlare che la “sorpresa” è diventata la “normalità” per quanto concerne il mondo del pallone. Risultato assolutamente importante tanto che quattro pedine della stessa Atalanta sono state considerate come promosse per quanto concerne l’etichetta di “miglior giocatore del mese in Europa“. Ecco di chi si tratta.

QUATTRO GIOCATORI DELL’ATALANTA PROMOSSI COME “MIGLIOR GIOCATORE DEL MESE IN EUROPA”

IL “TRIO DELLE MERAVIGLIE” CON REMO FREULER: SODDISFAZIONE NERAZZURRA – Attraversi i dati Opta pro (per quantificare la media dei giocatori), è risultato che l’Atalanta ha ben quattro pedine promosse come “miglior giocatore del mese in Europa”. Più precisamente abbiamo Josip Ilicic (rendimento pari a 92), Duvan Zapata (91.3), Papu Gomez (91.7) e il centrocampista svizzero Remo Freuler (90.7). Semplicemente una grandissima soddisfazione nerazzurra, anche in attesa degli ottavi di ritorno contro il Valencia.