Josip Ilicic è a tutti gli effetti il protagonista assoluto di questa stagione atalantina: le sue fantastiche qualità hanno portato la Dea a scrivere la storia non solo in Italia, ma anche in Europa (con tanto di poker in Champions League come ciliegina sulla torta). Il giocatore tanto talentuoso quanto discontinuo di prima è solo un lontano ricordo, e se in Serie A l’Atalanta è rimasta stabilmente al quarto posto in classifica il merito è anche suo. Statisticamente parlando in termini di goal, il numero 72 nerazzurro ha siglato 15 reti in 21 presenze, ma campionato permettendo, riuscirà ad agganciare il famoso record di Super Pippo Inzaghi targato 1996/1997 con 24 marcature stagionali?

13 GIORNATE A DISPOSIZIONE: PER ILICIC MISSIONE POSSIBILE (CAMPIONATO PERMETTENDO) – Come citato nell’introduzione, Josip Ilicic è quinto nella classifica con 15 reti, rientrando di diritto nella schiera dei bomber stagionali più prolifici della storia nerazzurra. Il fantasista non si vuole fermare e in campionato ci sono ancora 13 giornate a disposizione per poter battere il record di 24 goal di Super Pippo Inzaghi. La meta non è così lontana per uno dei giocatori offensivi più forti della rosa: mettendoci anche sia la continuità all’interno del tridente che le gesta in fattore freddezza sotto-porta. Certo, ora come ora pensare ad una ripresa del campionato è difficile vista la situazione attuale, contando pure i tanti punti interrogativi e pensieri se continuare o meno il campionato, ma nel caso si dovesse riprendere la “macchina” calcistica (ipotizzando di giocare anche in estate), per Ilicic sarebbe una missione possibile quella di riscrivere quella pagina di storia che dal 97 non è stata mai raggiunta.