Atalanta, Ilicic esce per infortunio e rischia di saltare la Lazio

Josip Ilicic esce dal rettangolo di gioco al minuto 73 sostituto da Muriel durante Lecce-Atalanta a seguito di una forte contusione al ginocchio. Lo sloveno abbandona il campo zoppicando vistosamente.

Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni a degli accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio e gli eventuali giorni di recupero.

Gasperini spera di non dover fare a meno del suo numero 72 in vista del big match di sabato prossimo allo Gewiss Stadium di Bergamo contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Ilicic riveste un ruolo chiave nello scacchiere dei nerazzurri che non possono permettersi di perdere un giocatore del suo calibro.

Intanto lo sloveno nella giornata odierna, ha siglato il suo 15esimo gol stagionale nella vittoria del l’Atalanta per 2-7 contro il Lecce allo stadio Via del mare.

I tifosi bergamaschi sperano in un infortunio di lieve entità per Ilicic, in quanto oltre al big match contro la Lazio, l’Atalanta è attesa anche dal ritorno degli ottavi di finale di Champions Legaue contro il Valencia in terra spagnola dove la squadra di Gasperini è chiamata a difendere la vittoria per 4-1 della gara d’andata conquistata in casa.

In casa Atalanta si faranno tutti gli scongiuri del caso e si spera che possa essere presente tranquillamente nei big match che attendono la Dea.