L’Atalanta è entrata nella storia battendo il Valencia e raggiungendo i quarti di finale della UEFA Champions League. Un risultato assolutamente straordinario che consente alla Dea di essere considerata a tutti gli effetti come una “big” non solo in Italia, ma anche in Europa. La soddisfazione è enorme, specialmente per l’intera città di Bergamo: dimostrazione che i nerazzurri hanno rappresentato l’orgoglio bergamasco che questa gente sta tirando fuori in un momento così difficile per via del Coronavirus. A salire in cattedra è il “professore” Josip Ilicic, autore di un poker semplicemente spettacolare: con tanto di premiazione come ciliegina sulla torta.

Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha pubblicato un post nella quale Josip Ilicic è stato votato come miglior giocatore della settimana nella UEFA Champions League. Come citato nell’introduzione, una vera e propria ciliegina sulla torta per una prestazione che definire “di lusso” vuol dire poco. Poker, corsa, dribbling, fantasia, meraviglia fatta a calciatore, fenomeno nerazzurro: questi sono gli aggettivi che vengono associati allo stesso Ilicic per l’impresa fatta martedì sera. Grazia a lui i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini sono ai quarti di finale, e chissà quali altre sorprese regalerà il numero 72 atalantino in campo.