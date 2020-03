Il match tra l’Atalanta e il Valencia è ormai vicina, e tutti non vedono l’ora di vedere la Dea scrivere l’ennesima pagina di storia del calcio europeo. Una partita nella quale i nerazzurri dovranno fare tesoro della partita di andata (4-1 in quel di San Siro), concentrati e soprattutto con l’intenzione di vincere per strappare i quarti di finale della UEFA Champions League. Certo, l’amarezza di giocare a porte chiuse per via del Coronavirus è tanta, ma vista la situazione attuale servirebbe parlare solo e soltanto del discorso campo. Attraverso il canale “Pop Tv”, ha l’ex giocatore dell’Atalanta Englaro (a Bergamo ha giocato dal 1997 al 2000, nella quale è ricordato con piacere ed ironia da parte dei sostenitori nerazzurri nonostante in campo non sia stato del tutto protagonista).

CAPITOLO AMBIENTE: TIFOSI DETERMINANTI – “I tifosi sulle tribune ti danno dal 5 al 10% di spinta in più per portarti a vincere una partita importantissima. Se il ‘Mestalla’ fosse stato pieno, per l’Atalanta sarebbe stato ancora più difficile affrontare il match nel modo giusto. I fan sono il dodicesimo giocatore in campo per eccellenza: se non c’è nessuno lassù, allora non hai tutta questa pressione. Aspetto che c’è, ma non è la stessa cosa”.

ATALANTA ALLA PORTATA, MA OCCHIO IN DIFESA – “Tre gol per l’Atalanta sono importantissimi, ma occhio in difesa: si fanno errori in difesa. A questi livelli si pagano a caro prezzo, ma in compenso dà più libertà all’attacco, dove Ilicic è in gran forma“.