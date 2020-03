Nonostante siano passati solo due giorni, le parole di Andrea Agnelli nei confronti di un’Atalanta che sta stupendo sotto tutti i punti di vista sono ancora soggetto di opinioni all’interno del mondo del pallone. Dichiarazioni che hanno mosso alcuni ex, personaggi sportivi famosi, dirigenti e anche gran parte dei tifosi. Oggi ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato uno degli allenatori che in sette anni ha fatto la storia dell’Atalanta, portandola ad una salvezza tranquilla con tanto di record di punti: stiamo parlando ovviamente di Stefano Colantuono. Oggi protagonista per quanto concerne la risposta al numero uno biancinero, e anche per parlare di calcio giocato.

LE PAROLE DELL’EX ALLENATORE DELL’ATALANTA COLANTUONO

SULLE PAROLE DI ANDREA AGNELLI – “Le parole di Andrea Agnelli? Non voglio fare polemica, ma sicuramente l’Atalanta merita di stare in alto. La sua crescita è stata esponenziale sotto tutti i punti di vista. Consapevole dei propri mezzi, ed è giusto definirla big del calcio italiano”.