Attraverso i microfoni di LIbero, ha parlato Gigi Delneri (ex allenatore dell’Atalanta dal 2007 al 2009): tra la vicinanza verso la città di Bergamo e ricordi sulla sua esperienza in nerazzurro.

LE PAROLE DELL’EX ALLENATORE DELL’ATALANTA DELNERI

VICINANZA AL POPOLO NERAZZURRO, ATALANTA FAMIGLIA ALLARGATA – “Sono legatissimo alla città di Bergamo, soprattutto in questo momento particolare per via dell’emergenza Coronavirus. La doppia vittoria col Valencia in Champions League che ne ha garantito la qualificazione ai quarti, è la dimostrazione della forza e della tenacia di un popolo che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno. L’Atalanta è la mia famiglia allargata, perché ci sono Maurizio Costanzi, con cui ho lavorato al Chievo Verona e Umberto Marino, conosciuto alla Sampdoria. Gasperini è stato messo in condizione di esprimere le sue idee offensivo e l’entusiasmo della piazza ha fatto il resto“.

RICORDI NERAZZURRI E PARAGONI TRA CRISTIANO DONI E PAPU GOMEZ – “La mia Atalanta (dal 2007 al 2009) era una grande squadra, con Floccari, Langella, Ferreira Pinto e Cristiano Doni: leader in termini di qualità e soprattutto tanta personalità in campo. Battemmo due volte il Milan nella prima stagione e poi nel 2009 vincemmo 3-1 contro l’Inter di Mourinho. Il Papu Gomez di oggi è un leader paragonabile al Cristiano di allora“.