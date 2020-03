Ai microfoni di Mediagol.it, ha parlato l’ex centravanti dell’Atalanta Simone Tiribocchi (al comando del reparto offensivo della Dea dal 2009 al 2012), nella quale ha rilasciato qualche dichiarazione tra il percorso dell’Atalanta stessa in campionato e Champions League, ma anche sul suo ex compagno di squadra German Denis.

LE PAROLE DELL’EX CENTRAVANTI DELL’ATALANTA TIRIBOCCHI

“L’Atalanta può puntare veramente a tutto, specialmente quando è in giornata top. Quest’anno ha perso punti a metà campionato perché era concentrata principalmente sulla Champions League, che ha comportato una falsa partenza. È comunque lì. Se tutto dovesse ripartire l’Inter ha un recupero importante con la Sampdoria, se non dovesse fare punti farebbe tornare l’Atalanta in corsa per il terzo posto. Ci sono ancora tanti scontri diretti per sentenziare il tutto, quindi sicuramente viste le distanze adesso vedo la Dea quarta e in grado di prendersi il terzo posto. German Denis? Quello che sta dando alla Reggina lo stiamo vedendo, ha fatto tanti gol e pure importanti. La Reggina non era certamente favorita, ma ora ha addirittura 8 punti di vantaggio sulla seconda. È una squadra forte. Lui sta facendo la differenza, non solo in partita ma anche durante la settimana attraverso dei buoni allenamenti. Sta dando un grande contributo ai compagni più giovani. Pensavo che avrebbe giocato dalle parti di Bergamo, ma non alla Reggina, che è comunque una grande piazza che ti dà tanto sul piano emotivo“.