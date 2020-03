Atalanta-Lione streaming gratis e diretta Tv Youth League: dove vedere il matach del 10/3

Martedì 10 Marzo, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale di Youth League, la Champions League dei giovani, tra Atalanta-Lione. Le due compagini si sfideranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano a porte chiuse. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del Campionato Primavera 1. La Dea, infatti, ha vinto per 2-1 in casa contro il Sassuolo ed ha vinto per 1-0 in trasferta contro il Pescara. L’Atalanta, tuttavia, non ha disputate le ultime partite contro Lazio e Cagliari a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Lione, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pesanti sconfitte nelle ultime due uscite stagionali. I francesi, in particolare, hanno perso per 5-1 in casa contro i pari età del Psg ed hanno perso per 4-1 in casa contro il Metz. Si gioca in gara unica: in caso di parità al 90′, saranno direttamente i calci di rigore a decidere chi avanzerà nella competizione.

Atalanta-Lione Youth League: streaming gratis e diretta Tv

Atalanta-Lione in programma martedì 10 Marzo alle ore 15:00, gara valida per gli ottavi di finale di Youth League, la Champions League dei giovani, sarà trasmessa in diretta da Mediaset su Canale 20 del digitale terrestre. In palio il passaggio ai quarti di finale dove ad attendere la vincitrice della sfida ci sono gli austriaci del Salisburgo che hanno eliminato il Derby County vincendo 4-1.