Valencia-Atalanta è ormai alle porte e i nerazzurri vogliono portare a casa la qualificazione ai quarti di finale della UEFA Champions League. Una partita considerata da tutti come uno degli appuntamenti più importanti della storia della società nerazzurra: specialmente per una squadra che affronta la Coppa dei Campioni per la prima volta. All’andata finì 4-1 per i bergamaschi, ma gli odierni padroni di casa cercheranno di rimontare indipendentemente da quello che sarà il discorso tecnico. Una delle pedine che in questo momento sta vivendo una stagione impeccabile è il centrocampista Mario Pasalic: giocatore premiato con la convocazione nella Nazionale croata.

LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE DEL CENTROCAMPISTA MARIO PASALIC

PER PASALIC (E L’ATALANTA) UNA GRANDISSIMA SODDISFAZIONE – Nella stagione 2019-20 Mario Pasalic è stato strabiliante per quanto concerne il percorso dell’Atalanta sia in campionato che in Champions: ottima fase di costruzione, pulizia a centrocampo per quanto concerne i passaggi e reti sempre decisive (per esempio contro Manchester City a San Siro, e con lo Shakhtar). Tale impegno e costanza ne hanno consentito non solo una vera e propria trasformazione (da semplice riserva a titolare), ma anche la convocazione nella Nazionale croata per quanto concerne le due amichevoli di fine mese contro Turchia e Portogallo.