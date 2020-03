Attraverso l’intervista fatta via Instagram da parte degli admin di Cronachedispogliatoio.it, ha parlato il centrocampista centrale dell’Atalanta Marten De Roon: in particolar modo su considerazioni tecnico tattiche su Josip Ilicic e i suoi compagni di squadra molto offensivi quando hanno il pallone tra i piedi.

DE ROON SU JOSIP ILICIC – “In questo momento Josip Ilicic gioca il miglior calcio in Italia, per me è uno dei giocatori migliori al mondo. Non paragonarlo con Cristiano Ronaldo, ma il livello in cui gioca è altissimo. Josip Ilicic cambia direzione come Lionel Messi”.

CONSIDERAZIONI TECNICO TATTICHE SULLA SQUADRA – “Giocare con il tridente formato da Josip Ilicic, Papu Gomez e Duvan Zapata è molto più semplice: loro vogliono sempre la palla e ciò permette di eseguire al meglio la fase di costruzione. Io un tempo correvo e basta, ma fu Luca Cigarini (ex giocatore dell’Atalanta ai tempi di Stefano Colantuono) a dirmi di tenere la posizione pressando il mio avversario – spiega De Roon -. Gasperini ci fa lavorare tanto, ma allo stesso tempo ci migliora tutti, facendo fare a ciascuno quel che è nelle sue possibilità e capacità tattiche: Hateboer attacca sopra Ilicic correndo di potenza, io faccio il lavoro sporco, il Papu porta palla”.