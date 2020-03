L’Atalanta sta facendo grandissime cose in questa stagione sia in campionato che in Europa: quarto posto, miglior attacco della Serie A, gioco offensivo invidiabile, mentalità vincente e stabilmente tra le prime otto squadre più forti d’Europa visti i quarti di finale conquistati. Risultati da capogiro che fanno capire che i nerazzurri non sono più una sorpresa, ma bensì una grande gruppo che non ha paura di niente e di nessuno (neanche se dovesse affrontare il Real Madrid). A proposito di esiti: l’Atalanta con la vittoria contro il Valencia per 4-3, ha raggiunto un traguardo assai importante per la sua storia in termini di Ranking UEFA.

ATALANTA TRA LE TOP 5O SQUADRE PIÙ FORTI D’EUROPA – Dopo il grande risultato storico ottenuto allo stadio Mestalla contro il Valencia, l’Atalanta ha fatto un passo in avanti molto importante sotto tutti i punti di vista: soprattutto in quello statistico. Analizzando quello che è il Ranking UEFA (aspetto contestato visto che per alcuni i nerazzurri avrebbero abbassato quello italiano), la Dea si trova al cinquantesimo posto superando squadre di tutto rispetto come Inter e Marseille, ma allo stesso tempo a pochi punti dalla Lokomotiv Moskva e dai gemellati Frankfurt. Un risultato semplicemente sensazionale per questa Atalanta più grande che mai.