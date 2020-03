Dopo i problemi riscontrati con quello che è stato il Coronavirus, è arrivato il momento per l’Atalanta di concentrarsi al meglio sul match valevole per gli ottavi di ritorno contro il Valencia. Una partita apertissima dove i nerazzurri all’andata hanno battuto gli spagnoli per 4-1 in quel di San Siro, ma può accadere di tutto allo stadio Mestala: i padroni di casa cercheranno a tutti i costi di rimontare il “poker” orobico, indipendentemente da quella che sarà l’impostazione tattica in campo. In questi casi è rimarcato il fatto che la palla è rotonda e può accadere di tutto. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma di domani al Centro Bortolotti di Zingonia.

ATALANTA, DOMANI SEDUTA POMERIDIANA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA – “Giornata di riposo per i nerazzurri che riprenderanno domani la preparazione del ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì a Valencia. Domenica è prevista una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia“. Questo è stato il comunicato della società bergamasca attraverso il suo sito ufficiale. Oggi la rosa di Gasperini ha ricaricato le batterie, ma domani ritornerà al Centro Bortolotti di Zingonia per svolgere il suo allenamento a porte chiuse.