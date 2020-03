L’Atalanta è uscita da Lecce con un risultato importante per la sua classifica: sette goal, bel gioco da vedere e un quarto posto ulteriormente consolidato. La macchina guidata da Gian Piero Gasperini sembra non riscontrare nessun problema, ma durante la sfida contro i pugliesi allo stadio Via del Mare i due attaccanti Josip Ilicic (autore di una prestazione straordinaria con tanto di goal) e Papu Gomez (sempre protagonista sulla trequarti), hanno riscontrato dei problemi fisici: tanto da essere sostituiti nella ripresa. Ecco le loro condizioni attuali riscontrate ieri pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia.

ATALANTA, LA SITUAZIONE DI PAPU GOMEZ E JOSIP ILICIC

NESSUN PROBLEMA PER IL FANTASISTA, ALEJANDRO IN DUBBIO – Le due pedine offensive dell’Atalanta sono state sottoposte a degli esami, e i risultati sono abbastanza soddisfacenti: per Josip Ilicic si trattava di una semplice botta ed è ritornato in gruppo senza problemi; mentre Papu Gomez ha riscontrato un fastidio al ginocchio (contesto non grave, ma comunque da non prendere sottogamba). Vista la probabile conferma dello slittamento del campionato, si avrà a disposizione il numero 10 atalantino per gli ottavi di finale della UEFA Champions League contro il Valencia: gara che molto probabilmente si giocherà a porte chiuse mercoledì sera.