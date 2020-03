View this post on Instagram

#SkySportYou: vota la partita dell'Atalanta che vuoi vedere in onda domani ➖ Una bella storia sportiva: è la Dea del calcio italiano. Oggi #SkySportYou è solo a tinte nerazzurre. Vota la partita dell'Atalanta che vuoi vedere domani sera, in prima serata, su Sky Sport Uno ➖ Il secondo appuntamento con #SkySportYou è un doppio, doveroso, omaggio a Bergamo. Per votare la partita dell’Atalanta che volete vedere in onda domani sera, martedì 24 marzo, su Sky Sport Uno in prime time, c’è tempo fino alle 20 di stasera ➖ Vota sul sito SkySport.it, nelle stories e nel link in bio ➖ #SkySport