ATALANTA: VERSO GLI OTTAVIDI FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE – Dopo la vittoria conquistata contro il Lecce per 7-2 allo stadio Via del Mare, l’Atalanta farà visita al Valencia per quanto concerne gli ottavi di Champions League. Una partita nella quale servirà la giusta concentrazione per strappare una qualificazione ai quarti di finale storica (nonostante questa sia la prima partecipazione nella competizione). Il fatto di aver rinviato la gara contro la Lazio, viene considerato un vantaggio per i nerazzurri: in un contesto che è considerato da tutti come un vero e proprio scontro diretto. Ritornando alla sfida europea, il risultato dell’andata è favorevole alla Dea, ma guai a pensare che sia già fatta: la palla è rotonda e può accadere completamente di tutto. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia.

ATALANTA, OGGI SEDUTA POMERIDIANA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA – Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della squadra. Oggi l’Atalanta ritornerà senza problemi a svolgere il suo programma di allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia: la squadra è praticamente al completo, ma bisognerà valutare le condizioni dei due difensori Toloi e Djimsiti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.