ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE – La partita tra l’Atalanta e il Sassuolo è ufficiale che si terrà a porte chiuse. Un match che si giocherà il 18 marzo nella quale entrambe le squadre hanno bisogno di punti per raggiungere i loro rispettivi obbiettivi stagionali (salvezza e Champions). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo come verranno gestiti tutti i biglietti che sono stati venduti per Atalanta-Sassuolo

ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: ECCO LA PROCEDURA – Come citato dal sito ufficiale della società bergamasca, per coloro che hanno effettuato l’acquisto online attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, l’Atalanta eseguirà i rimborsi in maniera automatica, con il riaccredito dell’importo pagato direttamente sulla carta di credito con la quale è stata effettuata la transazione, senza necessità di presentare alcuna richiesta allo stesso sito di Vivaticket. Per quanto concerne gli acquisti fatti nei punti vendita, è necessario recarsi presso il punto in cui è stato preso il biglietto per richiedere il rimborso, consegnando il titolo in originale.

TERMINI TEMPISTICHE – Inoltre, si sottolinea che il termine entro il quale è possibile presentarsi presso i punti vendita per richiedere il rimborso è fissato per il giorno mercoledì 11 marzo 2020. Oltre tale data, non sarà più possibile effettuare il rimborso stesso.