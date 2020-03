Contesto che definire polveriera è un vero e proprio eufemismo: il calcio italiano si trova in una situazione dove chiarezza, oggettività e collaborazione per quello che sta accadendo in questi giorni, viene assolutamente a mancare. Nella giornata di ieri però qualcosa (in parte) è cambiato e il “puzzle” per ricostruire la Serie A, con tanto di recuperi delle giornate rinviate, sembra prendere una determinata forma. Tra le tante c’è anche l’Atalanta, che dopo la decisione emessa ieri sera, sembra esserne uscita bene per quanto concerne il calendario. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione nerazzurra.

LAZIO IL 15, SASSUOLO IL 18: OPPORTUNITÀ PER RIPOSARE IN VISTA DI VALENCIA – Secondo la nuova disposizione, l’Atalanta verrebbe favorita per quanto concerne il calendario tra Serie A e Champions League: se il problema era giocare sabato sera contro la Lazio, la sfida contro i biancocelesti è stara spostata il 15 marzo (weekend) alle ore 15:00; permettendo di incastrare la partita con il Sassuolo tre giorni più tardi. Certo, si potrebbe tranquillamente pensare che tre partite in sette giorni potrebbero togliere qualcosa ai nerazzurri (anche perché le squadre che si andranno ad affrontare hanno bisogno di punti), ma allo stesso tempo contare sul fatto che l’Atalanta avrà una settimana completamente libera per concentrarsi sugli ottavi di Champions League, è un contesto che in questi casi è da firmare con il sangue. Staremo a vedere domani se tale calendario verrà confermato.