Nonostante l’Atalanta sia una squadra che a livello offensivo stia facendo cose straordinarie, in difesa si gioca sulle montagne russe. Sembrerebbe una sorta di effetto collaterale visto che la Dea tendenzialmente è più portata ad attaccare, ma è chiaro agli occhi di tutti che la retroguardia deve raggiungere una continuità per quanto concerne l’attenzione e la stabilità. Purtroppo Rafael Toloi è rimasto fermo per un problema fisico da tenere in considerazione, e per i nerazzurri non contare su uno dei pilastri difensivi più forti della rosa è un problema, anche se le soluzioni non mancano certamente in casa Atalanta.

TOLOI IN RECUPERO, MA IN CASO DI ULTERIORE STOP LE ALTERNATIVE CI SONO – Da quello che risulta al Centro Bortolotti di Zingonia, l’Atalanta sta cercando di portare Toloi al top dopo la piccola lesione accusata il 23 febbraio in allenamento: strada ovviamente tutta in salita, ma il lavoro è attento e continuo. Quante possibilità ci sono per vederlo a Valencia? 50%, anche se tale statistica si evolverà (in positivo o negativo) basandosi sul corso degli eventi. Se nel caso il numero 2 atalantino non dovesse farcela, le alternative sono comunque buone: tra un Mattia Caldara che piano piano sta cominciando ad ingranare e un riadattamento sia di De Roon (già testato come difensore a Lecce) che dei vari esterni.