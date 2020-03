Atletico Madrid-Siviglia. Alle ore 16 di sabato 7 marzo al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid l’Atletico di Diego Pablo Simeone ospita il Sivglia di Julen Lopetegui, il match è valido per la 27.a giornata di Liga e verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I ‘colchoneros’ occupano la 5.a posizione in classifica con 44 punti (11 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Espanyol. Gli andalusi, invece, occupano la 3.a posizione con 46 punti (13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro il Getafe in trasferta per 0-3 e contro l’Osasuna per 3-2 in casa, gara sofferta e vinta nel finale. Match che si preannuncia importante in chiave Champions, l’Atletico punterà sul fattore campo del ‘Wanda Metropolitano’ (8 vittorie interne su 13) per operare il sorpasso sul Siviglia e rientrare in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions ma i ‘colchoneros’ dovranno fare i conti con un attacco che segna poco mentre la difesa si sta comportando abbastanza bene in questa Liga. D’altro canto la squadra andalusa in trasferta ha un ottimo rendimento con 7 successi in 13 gare fin qui disputate.

Atletico Madrid-Siviglia, le probabili formazioni. QUI ATLETICO MADRID- Simeone si affiderà al 4-4-2 con Oblak tra i pali; i due terzini saranno Trippier e Renan Lodi con Savic e Felipe a formare la coppia centrale; a centrocampo spazio per Koke, Saul, Marcos Llorente e Joao Felix; la coppia d’attacco sarà composta da Correa e Morata. QUI SIVIGLIA- Lopetegui si affiderà al consueto 4-3-3 con Vaclik in porta; i due terzini saranno Jesus Navas e Reguilon con Diego Carlos e Koundé al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Jordan, Gudelj e Vazquez; in attacco spazio al tridente composto da Suso, En-Nesyri ed Ocampos.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul, Marcos Llorente, Joao Felix; Correa, Morata. All. Simeone.

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilon; Jordan, Gudelj, Vazquez; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui.

Atletico Madrid-Siviglia, come seguire il match in tv e streaming

Atletico Madrid-Siviglia, info diretta tv e streaming. Questo match della 27.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.