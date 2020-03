Avellino-Ternana. Alle ore 15 allo stadio ‘Partenio-Lombardi’ l’Avellino di Ezio Capuano ospita la Ternana di Fabio Gallo, il match è valido per la 30.a giornata del girone C di Serie C e si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza ‘coronavirus’ che sta colpendo il paese da circa 2 settimane. Gli irpini occupano la 12.a posizione in classifica con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte) e dopo le due vittorie consecutive ottenute contro il Rende in trasferta per 0-1 e la Paganese in casa per 1-0, nel turno precedente è arrivata la sconfitta esterna per 2-1 contro il Bari al ‘San Nicola’. Gli umbri non stanno attravversando un buon periodo, infatti sono scivolati in 5.a posizione con 51 punti (14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da 3 pareggi consecutivi contro il Catania in trasferta per 0-0, il Bari in casa 2-2 e l’ultimo nel turno precedente contro il Bisceglie in casa sempre per 2-2, le ‘fere’ non vincono da ben 7 incontri, frutto di 5 pareggi e 2 sconfitte. Gli irpini in settimana hanno svolto un test contro il Solofra, vinto 10-0 e che si è giocato a porte chiuse al Partenio-Lombardi’. Intanto l’ex arbitro ed ora vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, ha parlato della situazione legata al coronavirus: “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda delle altre società. Prendiamo atto della situazione, non essendo consapevoli di quello che sta accadendo ascoltiamo tutto quello che verrà deciso”. (tuttoc.com). Avellino-Ternana sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, coaudiuvato dai signori Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo.

Avellino-Ternana, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Ternana non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Da questo turno fino al prossimo 3 aprile le gare saranno trasmesse in chiaro su Eleven Sports, vista l’emergenza ‘coronavirus’.