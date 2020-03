Balotelli verso il Galatasaray: il flop a Brescia è servito

È durata solamente – forse meno – una stagione l’esperienza di Mario Balotelli nel suo Brescia. Il calciatore che avrebbe dovuto seguire le orme di Roberto Baggio con la maglia delle rondinelle, non è proprio riuscito a lasciare il segno dalle parti del Rigamonti. Super Mario ha reso solamente a sprazzi nel Brescia, squadra ultima in classifica e che grazie a lui avrebbe dovuto lottare per posizioni ben superiori in Serie A. Qualcuno si azzardò pure a sognare l’Europa, affidandosi al talento di Balo e Tonali. Niente di tutto ciò.

L’ex Inter si è distinto – come suo solito – più che altro per le solite polemiche quasi sempre da lui generate, che dalle prestazioni. Solamente 19 presenze e 5 reti per il classe 1990. Oramai trentenne, Balotelli si appresta a lasciare Brescia per tentare nuovamente la fortuna all’estero. Secondo il Corriere della Sera, i rapporti tra il calciatore e il Brescia si sarebbero incrinati da tempo e il procuratore di Balotelli, Mino Raiola, si è già messo al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

La Turchia nel futuro di Super Mario?

Stando agli ultimi rumors di mercato, l’attaccante italiano sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Dunque la Turchia sarà il prossimo futuro per il bomber italiano, in cerca di ritrovare un’identità oramai perduta da molti anni. Nel Galatasaray, Super Mario riuscirà a ritrovare se stesso oppure sarà l’ennesimo flop di una carriera oramai buttata al vento?