La città di Bergamo sta passando giorni abbastanza particolari per via del Coronavirus: una situazione abbastanza delicata tra una quarantena obbligatoria (anche per chi non è positivo) e il grande lavoro che stanno facendo negli ospedali di tutta la provincia. I bergamaschi, gente che ha fatto del sudore e del sacrificio i suoi valori principali, non sono stati con le mani in mano e hanno voluto contribuire alla causa, nella quale l’Atalanta è stata anch’essi protagonista: dalla donazione dei soldi della trasferta per Valencia a quella di tutta la squadra, fino ad arrivare alla donazione del pallone di Josip Ilicic. Quella stessa Atalanta che è diventata l’orgoglio di tutta Bergamo, soprattutto in un momento di difficoltà come questo.

VIDEO MOTIVAZIONALE PER UN RITORNO ALL’ATALANTA COI FIOCCHI – Sui social vengono sempre caricati dei post con l’obbiettivo di dare ottimismo e positività vista la situazione con il Coronavirus. Tra i tanti spicca il canale YouTube “Pel de Poia“, nella quale si è reso protagonista pubblicando un video chiamato: “Bergamo NON mollare“. Attraverso un filmato, ha voluto caricare il popolo bergamasco con foto (e spezzoni di video) sia dell’Atalanta che del tifo nerazzurro in Curva Pisani. “Ritorneremo più forti di prima“: questa è la frase che viene citata più spesso e quando tutto questo finirà, la voglia di ritornare al Gewiss Stadium per trascinare la Dea alla vittoria sarà ancora più bello.