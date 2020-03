Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund. Alle ore 18.30 di sabato 7 marzo al ‘Borussia Park’ il Borussia Moenchengladbach di mister Marco Rose ospita il Borussia Dortmund di mister Lucien Favre, il match è valido per la 25.a giornata di Bundesliga. I padroni di casa occupano la 4.a posizione con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna per 2-3 contro l’Augsburg; gli ospiti, invece, occupano la 3.a posizione con 48 punti (14 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci da 3 vittorie consecutive, l’ultima è arrivata nel turno precedente contro il Friburgo per 1-0. Un match, dunque, che si preannuncia fondamentale ai fini della classifica con i padroni di casa che vorranno sfruttare il calore del proprio pubblico per attuare il sorpasso in classifica ai danni del Dortmund.

Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund, le probabili formazioni. QUI BORUSSIA MOENCHENGLADBACH- Rose si affiderà al 4-2-3-1 con Sommer in porta; i due terzini saranno Lainer e Bensebaini con Ginter ed Elvedi al centro della difesa; in mediana spazio per Zakaria e Strobl con Hofmann, Neuhaus e Plea alle spalle dell’unica punta Stindl. QUI BORUSSIA DORTMUND- Favre risponderà con il 3-4-3 con Burki in porta; i tre difensori saranno Piszczek, Akanji e Zagadou; a centrocampo spazio per Guerreiro, Can, Witsel e Hakimi; il tridente offensivo sarà formato da Hazard, Haaland e Sancho.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Strobl; Hofmann, Neuhaus, Plea; Stindl. All. Rose.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Akanji, Zagadou; Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi; Hazard, Haaland, Sancho. All. Favre.

Borussia Dortmund-Friburgo, come seguire il match in tv e streaming

Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund, info diretta tv e streaming. Il match del ‘Borussia Park’, valido per la 25.a giornata di Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 15.30, sarà trasmesso su Sky Sport Uno. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.