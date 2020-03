Bundesliga, rinviata l’intera giornata

Bundesliga, una decisione inevitabile

I primi sentori di questa decisione si erano avuti già nel primo pomeriggio dopo l’annuncio della positività di Steffen Baumgart, tecnico del Paderborn. Quimdi i pesanti interventi via social di calciatori come Thiago Alcantara, lo spagnolo riteneva infatti folle giocare in questo momento, andando totalmente contro il pensiero di Rummennigge, dirigente proprio del Bayern Monaco. In questo momento di confusione però siamo certi che gli scontri dialettici saranno messi da parte per il bene comune, e lunedì probabilmente anche in terra teutonica arriverà la sospensione ufficiale dei campionati fino al 2 aprile