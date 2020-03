Burnley-Tottenham : dove vederla in diretta TV e streaming Premier League 7 Marzo

Domani sera, 7 Marzo, il Burnley ospiterà al Turf Moor il Tottenham di Jose Mourinho, per la ventinovesima giornata di Premier League. La situazione delle due squadre in classifica è pressoché uguale, con gli Spurs settimi con 40 punti e il Burnley decimo con 38 punti. Quest’ultimo è in un notevole periodo di grazie, con 4 vittorie (compresa quella sorprendente al Wembley contro lo United), 2 pareggi e una sola sconfitta. Storia totalmente diversa invece per il Tottenham, reduce da 4 sconfitte di fila tra Champions League, Premier League e FA Cup. Complice di questo brutto periodo sono anche i molteplici infortuni, con Harry Kane, Sissoko e Son fermi ai box. In dubbio per la partita col Burnley anche il portiere Lloris, Foyth e Sessegnon. Per quanto riguarda il Burnely invece, potrebbero non giocare l’islandese Gudmundsson e Barnes.

La partita di andata tra le due squadre si giocò il 7 Dicembre dello scorso anno, dove a prevalere nettamente fu il Tottenham con un secco e dominante 5-0: doppietta di Kane, goal di Lucas, Son e Sissoko.

Dove vedere la partita?

Burnley-Tottenham sarà visibile a partire dalle 18:30 di domani 7 Marzo, su Sky Sport Football (canale 203 di Sky). Si potrà inoltre seguire via streaming, disponendo di un abbonamento a Sky Go.