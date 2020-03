Cagliari – Roma diretta tv e streaming gratis, dove vedere il match oggi alle 18

26esima giornata di campionato condizionata da rinvii non per Cagliari – Roma che scenderanno regolarmente in campo, ecco come vedere il match.

Scendono in campo regolarmente Cagliari – Roma per la 26esima giornata di campionato condizionata dai rinvii di 5 match per l’emergenza Coronavirus. Il Cagliari di Maran viene da un periodo molto complicato e non riescono a vincere da 3 mesi ( ultima vittoria risale al 2 Dicembre contro la Sampdoria) e, contro i giallorossi, tentano una riscossa. Il tecnico dei sardi si affida al suo 4-3-1-2 confermando Cragno che, tornato dall’infortunio ha scavalcato Olsen nelle gerarchie di Maran, con Pellegrini, Pisacane, Klavan e Cacciatore a comporre la linea difensiva: non ci sarà lo squalificato Nandez e dunque spazio a Ionita con Cigarini e Rog a supportare il tridente formato da Naingollan, Simeone e Joao Pedro. I giallorossi di Fonseca, invece, forti dalla qualificazione in Europa League cercano conferme anche in campionato: 4-2-3-1 con sorpresa Kalinic al posto di Dzeko in attacco supportato da Under, Mhkitaryan e Kluivert sulla trequarti. Veretout e Cristante confermati in mediana mentre spazio a Bruno Peres in difesa con Smalling, Fazio e Kolarov davanti a Pau Lopez.

CAGLIARI – ROMA, DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida della Sardegna Arena sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) in diretta a partire dalle 18. Inoltre, Sky, mette a disposizione per i propri abbonati l’applicazione SkyGo per seguire il match comodamente in streaming dal proprio smartphone e tablet.