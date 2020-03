In un periodo in cui le notizie sul Coronavirus sono all’ordine del giorno, il mondo del pallone cerca di andare avanti: tra complicazioni, rinvii e un calendario da sistemare, non ci si ferma neanche un secondo. L’Atalanta si sta preparando al meglio per quanto concerne gli ottavi di ritorno della UEFA Champions League: serve dare il meglio per portare a casa uno dei risultati più importanti della storia della Dea. Nonostante siamo in pieno marzo, si rifà vivo un contesto che da due mesi mancava: il calciomercato. Aspetto che tocca anche i nerazzurri per quanto concerne un giocatore: più precisamente del centrocampista cileno del Bayer Leverkusen Charles Aranguiz. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.

L’ATALANTA HA SONDATO ARANGUIZ, MA NULLA DI PIU’ (CONFEMA ANCHE L’AGENTE DEL GIOCATORE) – Il classe 1989 (ex giocatore dell’Udinese) non rinnoverà il suo contratto con il Bayer, e quindi può essere preso a parametro zero. Risulta che l’Atalanta abbia sondato il centrocampista, ma non si è riscontrata ne una trattativa ne una vera e propria offerta. Tale situazione è stata anche confermata dall’agente di Aranguiz attraverso i microfoni di Fox Sports: “Ci aspettiamo offerte per quanto concerne la sua prossima destinazione. Lui vuole restare in Europa, ma per ora le offerte che sono arrivate non ci convincono. Ci hanno chiamato l’Atletico Madrid, l’Atalanta e la Fiorentina dall’Italia. Ma non è stata fatta nessuna offerta. Altrimenti tornare in Sud America sarà sempre una possibilità”.