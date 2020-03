Calciomercato Inter: campioni del mondo in arrivo

In questo periodo in cui quasi tutti i campionati di calcio e non sono pressoché fermi per l’emergenza Coronavirus, le società stanno tentando le manovre per migliorare le proprie rose.

Anche l’Inter non vuole farsi trovare impreparata sul prossimo mercato, dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato.

La società nerazzurra punta a rinforzare la squadra con innesti principalmente a centrocampo e oltre a volersi assicurare le prestazioni di Arturo Vidal nell’ottica dell’eventuale cessione di Lautaro Martinez, col cileno esplicitamente richiesto da Conte, mettendo le mani avanti su Corentin Tolisso.

Il francese campione del mondo nel 2018 ha una quotazione di 35 milioni di euro e ne guadagna 7 netti all’anno: ha un contratto col Bayern Monaco fino al 2022 ed entrerebbe nella trattativa riguardante Perisic che i tedeschi vorrebbero riscattare.

Tolisso è anche nel mirino di altre squadre internazionali e Conte lo ha sempre ritenuto indispensabile anche quando era allenatore del Chelsea, ma dopo i bavaresi si assicurarono le sue prestazioni.

Inoltre il centrocampista bavarese garantisce alla squadra oltre alla sostanza, anche qualità in mezzo al campo impreziosita in zona gol.

Oltre a Tolisso l’Inter per la prossima sessione di mercato sta trattando anche Olivier Giroud, altro campione del mondo francese ma, in questo caso per assicurarsi una valida alternativa a Lukaku che è l’unica pedina incedibile per l’attacco milanese.