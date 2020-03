Calciomercato: Juve-Inter tentano il colpo Bale

Per la prossima stagione, le due squadre più titolate d’Italia, ossia Juventus ed Inter avrebbero in serbo un acquisto suggestivo: Gareth Bale.

Oramai la stella gallese è quasi ai margini del Real Madrid.

Dopo l’importante vittoria nel Clasico contro il Barcellona, che non si realizzava dal 2014 ed aver riottenuto il comando della classifica, il forte esterno lasciava lo stadio Bernabeu in tutta fretta, non partecipando neanche alle foto di rito, in cui era presente anche Cristiano Ronaldo.

In questa stagione il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane lo ha schierato tra i titolari in appena 11 gare su 26 della Liga ed una volta sola in Champions League, quindi, tutto fa pensare che in estate ci sia il suo consueto addio.

Il più titolato club mondiale lo lascerebbe partire quasi gratuitamente, anche se il suo contratto scade nel 2022.

Dopo esser costato quasi 100 milioni di euro nel 2013, il presidente Florentino Perez giudica conclusa la sua avventura in maglia madrilena e lo farebbe partire nel caso qualche forte club fosse disposto a sobbarcarsi l’oneroso ingaggio di 14.5 milioni di euro netti.

Già nell’estate trascorsa il Real Madrid era sul punto di cederlo gratuitamente poi, però, cambiò idea e per la prossima stagione avrebbe intenzione di partire da una richiesta di 30 milioni trattabili.

Anche la Juventus e l’Inter come altre compagini europee stanno per tentare il colpaccio, ma tutto ruota attorno al suo stipendio.