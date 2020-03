Calciomercato Juventus: Dybala-Real accordo

In questo periodo purtroppo il calcio giocato a causa della drammatica emergenza dovuta al Coronavirus si è dovuto arrestare e allora di che altro si può parlare? Sicuramente di calciomercato.

In quest’ottica si valutano calciatori che potrebbero fare la fortuna di altre società non essendo pienamente soddisfatti nel proprio club di appartenenza.

Tra questi in casa Juventus c’è sicuramente un calciatore dalle indubbie qualità che risponde al nome di Paulo Dybala che dall’arrivo di Cristiano Ronaldo ha perso oltre al suo smalto anche la sua importanza.

Il calciatore argentino che ha un contratto con la Juventus fino al 2022 potrebbe trasferirsi nella Liga spagnola ove è stimato molto dal Real Madrid anzi avrebbe già raggiunto un accordo con il club di Fiorentino Perez.

La Juventus attualmente se lo tiene ben stretto ma di fronte ad una proposta sui cento milioni di euro non sarebbe indifferente dato che poi potrebbe rischiare di perderlo a parametro zero nell’estate 2021.

Il calciatore inoltre che sta attraversando un momento negativo a causa della positività riscontrata al Coronavirus è ben lusingato dallo sfidare nel campionato spagnolo il suo connazionale Lionel Messi e lascerebbe Torino non tanto a malincuore.

Secondo i giornali spagnoli l’accordo tra la Joya e il Real sarebbe già avvenuto.